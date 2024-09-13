Часть медиафайлов может быть навсегда потеряна.

К настоящему моменту человечество создало невероятное количество песен и музыкальных композиций, хранить которые с течением времени становится нетривиальной задачей — об этом музыкальному изданию Mix рассказал Роберт Кошела, занимающий пост глобального директора по развитию в медиакомпании Iron Mountain Media and Archive Services, сообщает сайт TechSpot.

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По словам Роберта Кошелы, основная проблема хранения медиафайлов заключается в том, что даже содержащиеся в идеальных условиях жёсткие диски, которые используются в качестве хранилищ и датированы девяностыми годами прошлого столетия, постепенно выходят из строя.

Эксперт отмечает, что в том случае, если диски находятся в работоспособном состоянии, пользователи могут столкнуться с дополнительными проблемами в виде необходимости установки давно не используемого программного обеспечения или поиска устаревших кабелей и адаптеров питания. Кроме того, диски не всегда правильно промаркированы, в результате чего идентификация контента, хранящегося на них, в ряде случаев весьма затруднена.

Как заявляют специалисты Iron Mountain Media and Archive Services, в настоящий момент около двадцати процентов старых жёстких дисков, на которых хранятся архивные записи, являются нечитаемыми.

Сложившаяся ситуация может стать тревожным знаком для музыкальной индустрии, так как грозит потерей огромного количества старых записей, которые могут представлять как научный, так и коммерческий интерес.

В настоящее время компания инвестирует финансовые средства в создание специального оборудования, которое позволит считывать различные носители информации, в том числе получать данные с неповреждённых пластин дисков. Вопрос относительно того, что же делать с постепенно выходящими из строя в связи с ограниченным сроком службы жёсткими дисками и каким образом хранить архивные медиафайлы в дальнейшем пока остаётся открытым.