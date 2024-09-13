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Анонсирован складной смартфон Tecno Phantom V Fold2 с изменённым дизайном и поддержкой стилуса
Кроме того, новинка стала тоньше и легче своего предшественника, а также получила более ёмкую батарею.

Сегодня Tecno расширяет ассортимент своих складных смартфонов не только моделью Phantom V Flip 2, но и смартфоном в виде книги Phantom V Fold2, получившим изменённый дизайн и улучшенные характеристики, сообщает сайт NotebookCheck.

Смартфон Tecno Phantom V Fold2 оснащается чипсетом Dimensity 9200, накопителем объёмом 512 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 24 ГБ благодаря поддержке виртуальной памяти. Новинка сохраняет внешний дисплей диагональю 6.42 дюйма с разрешением Full HD+ и 7.85-дюймовый складной экран с разрешением 2K+. Оба экрана представляют собой панели LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Складной экран получил поддержку стилуса Tecno Phantom V Pen, расширяющего возможности пользователей и имеющего две кнопки — функциональную и клавишу для вызова ИИ-функций. Стилус снабжён встроенным аккумулятором, обеспечивающим автономную работу до двух недель при ежедневном использовании в течение двух часов. Данный аксессуар не входит в комплект поставки смартфона.

Дизайн новинки был пересмотрен, в результате чего в новой модели отказались от круглого модуля камеры, отдав предпочтение прямоугольному. Кроме того, новинка стала тоньше и легче модели предшествующего поколения, обладая толщиной 11.78 и 5.52 мм в сложенном и разложенном состоянии соответственно при весе 249 г.

Смартфон оснащён усовершенствованным шарниром, позволяющим раскрывать устройство под углом от 30 до 120 градусов, что обеспечивает возможность использования модели в различных положениях.

Тройная камера устройства представлена основным модулем с размером 1/1.3 дюйма, разрешением 50 Мп и поддержкой оптической стабилизацией изображения, 50-Мп сверхширокоугольной камерой и 50-Мп телеобъективом с двухкратным оптическим зумом. Также новинка оснащается двумя селфи-камерами с разрешением 32 Мп для внешнего и внутреннего экранов.

Новая модель снабжается более ёмкой батареей на 5750 мА·ч по сравнению с предшественницей, обладающей аккумулятором на 5000 мА·ч, поддерживающей быструю проводную зарядку мощностью 70 Вт, благодаря чему восполнить заряд от 0 до 100 % можно всего за 50 минут. Также имеется поддержка беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Источник фото: GSMArena

Новинка оснащается встроенным ИИ-помощником Ella на базе виртуального ассистента Google Gemini, позволяющим решать целый ряд задач. Устройство выпускается в цветовом оформлении Karst Green с рисунком, напоминающим мрамор, и Rippling Blue с «кожаной» отделкой.

Стоимость смартфона Tecno Phantom V Fold2 установлена на уровне 1099 долларов. В продажу модель поступает 23 сентября, но доступность и ценники могут различаться в зависимости от региона.

#tecno phantom v fold2
Источник: notebookcheck.net
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