Продажи новинки стартуют 23 сентября.

Tecno представила свой складной смартфон следующего поколения Phantom V Flip 2, который получил экран большей диагонали, более ёмкую батарею, а также ряд других улучшений по сравнению с предшественником, сообщает издание NotebookCheck.

Внешний экран смартфона Tecno Phantom V Flip 2 получил квадратную форму вместо круглой у модели предшествующего поколения и имеет диагональ 3.64 дюйма, в то время как складной дисплей новинки представлен 6.9-дюймовой панелью LTPO AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Отмечается, что новый внешний экран поддерживает несколько мини-игр и более двух тысяч различных приложений, благодаря чему пользователю нет необходимости раскрывать устройство в целом ряде случаев, а также полноценную клавиатуру для упрощения набора номера и ответа на сообщения.

Смартфон оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 8020, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Основная камера новинки представлена 50-Мп датчиком размером 1/1.57 дюйма и дополняется 50-Мп сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера снабжается 32-Мп сенсором и имеет собственную вспышку для более качественных селфи в условиях слабого освещения.

Новинка получила аккумулятор ёмкостью 4720 мА·ч, что больше батареи на 4000 мА·ч, которой оснащается модель предшествующего поколения, а также более быструю зарядку мощностью 70 Вт, обеспечивающую стопроцентное восполнение заряда за 43 минуты. Поддержкой беспроводной зарядки устройство не обладает.

Источник фото: GSMArena

Благодаря продуманной конструкции владелец Tecno Phantom V Flip 2 может раскладывать смартфон в различных положениях, регулируя угол от 30 до 150 градусов. Как отмечает производитель, складка на экране новинки практически незаметна благодаря шарниру специальной формы, изготовленному из высококачественной стали и способному выдерживать до 400 тысяч складываний при нормальной температуре, а также до 150 и 100 тысяч складываний при высокой и низкой температуре соответственно.

Кроме того, новинка имеет поддержку двух сим-карт, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 14 и Tecno AI, благодаря чему владелец смартфона может поручать определённые задачи ИИ-помощнику Ella на основе виртуального ассистента Gemini. Модель доступна в сером (Moondust Grey) и зелёном (Travertine Green) цветах.

Стоимость смартфона Tecno Phantom V Flip 2 составляет 699 долларов. Старт продаж новинки намечен на 23 сентября, но доступность и цена может отличаться в зависимости от региона.