Новинки будут представлены в ближайшие пару недель.

Компания Xiaomi официально подтверждает дату глобального запуска своей новой линейки смартфонов 14T, а информатор MysteryLupin публикует свежие рендеры, демонстрирующие дизайн предстоящих новинок, информирует издание Gizmochina.

Производитель сообщает, что запуск моделей Xiaomi 14T состоится 26 сентября, попутно упоминая о «кинематографическом» качестве фотографий, что намекает на продолжающееся сотрудничество с Leica и оснащение смартфонов оптикой данной компании.

Источник фото: NotebookCheck/MysteryLupin

Об этом говорят также свежие рендеры предстоящих новинок, на которых можно заметить надпись «Leica» на модуле камеры, расположенной на задней панели и получившей квадратную форму с закруглёнными углами. Обе модели сохраняют дизайн с плавными линиями.

Отмечается, что Xiaomi 14T будет выпускаться в сером (Titan Gray), голубом (Titan Blue) и чёрном (Titan Black) цветах, а Xiaomi 14T Pro предстанет в голубом (Titan Blue), чёрном (Titan Black), зелёном (Lemon Green) и сером (Titan Gray) цветовых оформлениях.

Источник фото: NotebookCheck/WinFuture

Ранее в сети Интернет появились данные о том, что новинки должны получить 6.67-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1.5K и плавной частотой обновления 144Гц, а также чипсет от MediaTek – Xiaomi 14T приписывается наличие Dimensity 8300 Ultra, а Xiaomi 14T Pro должен оснащаться Dimensity 9300+.

Также ожидается, что Xiaomi 14T будет снабжён 50-Мп основной камерой с сенсором Sony IMX906 и оптической стабилизацией изображения, 50-Мп телеобъективом и 12-Мп сверхширокоугольным модулем, а также 32-Мп камерой для селфи, а Xiaomi 14T Pro получит 50-Мп основную камеру с сенсором Light Fusion 900, 12-Мп сверхширокоугольный модуль и телеобъектив с разрешением 50 Мп, а также 32-Мп селфи-камеру.

Кроме того, обе модели должны быть оснащены пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68.

Более ранняя утечка предполагает, что стоимость Xiaomi 14T с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составит €649, а Xiaomi 14T Pro с 12 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 512 ГБ будет оценён в €899.