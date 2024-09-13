Новинка должна получить ёмкую батарею.

Бренд Meizu работает над новой линейкой доступных смартфонов Lucky, первым из которых станет модель Lucky 08 с весьма необычным дизайном задней панели, что демонстрируют изображения предстоящей новинки, опубликованные информатором Digital Chat Station, сообщает издание NotebookCheck.

Как видно на представленных изображениях, смартфон Meizu Lucky 08 получил футуристичный дизайн с круглым модулем камеры, расположенным на задней панели — одна из камер, размещённая практически в центре, имеет обрамление в виде ореола, а вторая, смещённая к краю, создаёт визуальный эффект движения по «орбите» первой. Дополняет картину светодиодная вспышка, похожая на небольшой спутник.

Источник фото: NotebookCheck/Digital Chat Station

Информатор сообщает, что новинка будет выпущена в чёрной и золотой версиях, обзаведётся ёмким аккумулятором на 6000 мА·ч и унаследует функции с использованием технологий искусственного интеллекта, обеспечиваемые Flyme AIOS, от флагманов Meizu.

Ожидается, что модель будет иметь достаточно демократичную цену, составляющую 1999 юаней ($280), что вынудит производителя пойти на некоторые компромиссы, снабдив новинку плоской рамкой из пластика.

Предполагается, что официальный запуск смартфона Flyme AIOS состоится уже в текущем месяце, поэтому в ближайшие дни можно ожидать больше подробностей, проливающих свет на характеристики новой модели.