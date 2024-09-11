Кроме того, бастующие хотят улучшения условий труда и признания профсоюза.

В последние несколько дней подразделение Samsung в Индии столкнулось с серьёзным кризисом, выраженным в забастовке нескольких сотен рабочих, трудящихся на индийском заводе компании, сообщает сайт Gizmochina, подкрепляя свои утверждения информацией, опубликованной новостным изданием Reuters.

Источник фото: Gizmochina

Как сообщает Reuters, один из ключевых заводов Samsung в Индии страдает из-за перебоев в работе в связи с продолжающейся уже второй день забастовкой рабочих, которые выдвигают ряд требований — сотрудники рассчитывают на более высокие зарплаты, улучшение условий труда и признание профсоюза, призванного защищать права рабочих.

В настоящий момент к данной акции присоединилось уже около восьми сотен рабочих, поставивших свои подписи под документом, фиксирующим требования бастующих.

Завод, расположенный в индийском городе Шриперумбудур, на котором обычно работают около 1800 сотрудников, в основном производит такие потребительские продукты, как холодильники, телевизоры и стиральные машины, поэтому на выпуск смартфонов забастовка, судя по всему, не отразится, но с учётом годовой прибыли, которую он приносит Samsung, составляющей около 30 % от общего дохода компании в Индии, сложившаяся ситуация может стать проблемой для производителя.

По словам одного из лидеров профсоюза, в настоящий момент забастовка носит бессрочный характер, что подтверждает серьёзность намерений бастующих. Компания уже отреагировала на данную ситуацию, в связи с чем высшие должностные лица Samsung планируют посетить завод в ближайшее время, чтобы найти устраивающее обе стороны решение.

Отмечается, что забастовка стартовала за несколько недель до основного праздничного периода в Индии, когда бренды пытаются заинтересовать потенциальных клиентов различными скидками и акциями.