Информатор раскрыл дополнительные данные о характеристиках камеры новой модели.

До официальной презентации смартфонов Samsung серии Galaxy S25 осталось ещё несколько месяцев, но данные, проливающие свет на характеристики предстоящих новинок, продолжают появляться в сети Интернет — сегодня информатор Ice Universe раскрыл новые подробности о характеристиках камеры Galaxy S25 Ultra, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Samsung

Утверждается, что смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra обзаведётся сверхширокоугольным датчиком с разрешением 50 Мп, размером 1/2.52 дюйма, диафрагмой f/1.9 для обеспечения лучшего захвата света и размером пикселя 0.7 мкм, что является значительным улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, Galaxy S24 Ultra, оснащённой 12-Мп сверхширокоугольной камерой с размером сенсора 1/2.55 дюйма и диафрагмой f/2.2.

Благодаря данному улучшению новинка получит возможность записывать видео с разрешением 8K при помощи сверхширокоугольной камеры, что позволит повысить стабильность видео в связи с более широким углом обзора, улучшить цифровую стабилизацию изображения и увеличить плавность.

Кроме того, 50-Мп сверхширокоугольный датчик может позволить обрезать фотографии без ощутимой потери детализации, что уже было продемонстрировано Samsung с основными камерами, обладающими высоким разрешением.

Более ранние утечки приписывают новинке наличие 200-Мп основной камеры, 50-Мп телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом и 50-Мп перископического телеобъектива с пятикратным оптическим зумом. Подобная конфигурация может позволить записывать видео в 8K со всех четырёх камер с возможностью переключения объективов во время записи.