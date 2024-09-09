Стоимость новинок может оказаться выше по сравнению с предшественницами.

Уже совсем скоро производители материнских плат выпустят свои новые модели с чипсетом AMD X870 для процессоров Ryzen 7000, Ryzen 8000 и Ryzen 9000 — стоимость нескольких новинок производства ASUS была раскрыта информатором momomo_us, сообщает издание TechSpot.

Источник фото: ASUS

Утверждается, что в европейской рознице стоимость наиболее доступной модели, ASUS PRIME X870-P, составит 314 евро, цена PRIME X870-P WIFI будет достигать 328 евро, ROG STRIX X870-A GAMING WIFI — 455 евро, ROG STRIX X870-F GAMING WIFI — 490 евро, ProArt X870E-CREATOR WIFI — 547 евро.

Отдельно выделяется топовая модель, ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO, ценник которой, как утверждает информатор, в Европе составляет около 705 евро, что эквивалентно 782 долларам США — если данные соответствуют действительности, то стоимость новинки заметно выше предшественницы, ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO, стартовая цена которой составляла 650 долларов.

Отмечается, что другие модели также демонстрируют существенный рост цен, но стоит учесть, что ценники могут быть приведены с учётом европейских налогов, что внесло свою лепту в формирование цен. Кроме того, приведенная информация может не отражать рекомендуемых розничных цен.

Если же повышение стоимости материнских плат следующего поколения действительно произойдёт, то снижение цен на процессоры Ryzen 9000 по сравнению с моделями предшествующего поколения может частично компенсировать данный процесс.

Ожидается, что материнские платы с чипсетом X870 начнут появляться уже в конце сентября и предложат ряд улучшений по сравнению с предшественницами, что может оправдывать их предполагаемое увеличение стоимости.