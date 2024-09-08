Новая серия включает в себя шесть моделей.

Компания Xiaomi расширяет ассортимент своей продукции новой линейкой смарт-телевизоров Redmi A Pro, включающей в себя шесть моделей с широкими возможностями, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Модели серии Redmi A Pro обеспечивают максимальное разрешение 4K (3840x2160 точек), высокую точность цветопередачи Delta E<2 и охватывают 94 % цветового пространства DCI-P3. Все представители линейки, за исключением модели с диагональю 43 дюйма, имеют частоту обновления 120 Гц и поддерживают технологию MEMC, повышающую плавность изображения и минимизирующую размытие картинки в динамичных сценах, в то время как младшей модели остаётся довольствоваться 60 Гц MEMC.

Кроме того, новинки оснащаются чипсетом, снабжённым четырьмя ядрами ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1.9 ГГц и графическим процессором ARM Mali-G57 MC1, 3 ГБ оперативной памяти, накопителем объёмом 64 ГБ, двумя динамиками с поддержкой декодирования DTS и фильтром синего цвета для снижения нагрузки на глаза. Также имеется два порта USB, пара HDMI, разъём S/PDIF и сетевой порт.

Новые модели работают под управлением Xiaomi HyperOS, оснащены встроенным ИИ-помощником, предоставляющим расширенные возможности управления, поддерживают NFC и Wi-Fi 6.

Стоимость младшей модели линейки Redmi A Pro с диагональю 43 дюйма составляет 1599 юаней (225 долларов), 50-дюймовая версия стоит 1899 юаней (269 долларов), 55-дюймовый вариант оценён в 2099 юаней (296 долларов), модификация с диагональю 65 дюймов предлагается за 2799 юаней (395 юаней), ценник 70-дюймовой модели достигает 3299 юаней (465 долларов), а цена 75-дюймовой версии составляет 3799 юаней (536 долларов).

Информацией о глобальном запуске своих новинок производитель в настоящий момент не делится, но с учётом привычной стратегии Xiaomi новые модели серии Redmi A Pro вскоре могут появиться в продаже и за пределами Китая.