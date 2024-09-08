Новинка получит целый ряд улучшений.

Компания Apple работает над своим новым планшетом iPad Mini 7, который собирается представить после анонса новой линейки смартфонов iPhone 16 – об этом заявил известный аналитик Марк Гурман из Bloomberg, а Apple Hub публикует данные, проливающие свет на ожидаемые характеристики будущей новинки, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Apple

По словам Марка Гурмана, Apple представит свой новый iPad Mini 7 совместно с Mac на базе чипа M4 спустя несколько недель после мероприятия It's Glowtime, намеченного на 9 сентября, в ходе которого компания презентует свою новейшую линейку смартфонов iPhone 16 – предполагается, что новый планшет будет анонсирован в октябре.

Как сообщает Apple Hub, планшет iPad Mini 7 будет иметь схожий с моделью предшествующего поколения дизайн, а также сохранит датчик Touch ID на верхней грани и 8.3-дюймовый LCD-дисплей, не получив OLED-панели, которую прочили новинке более ранние слухи.

При этом новинка получит ряд улучшений, в том числе более производительный чип Apple A17 или A18, что станет значительным апгрейдом по сравнению с A15, которым оснащается предшественник, поддержку современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, стилуса Apple Pencil Pro и набора инструментов с использованием технологий искусственного интеллекта Apple Intelligence. Также ожидается, что устройство будет выпущено в новых расцветках.

Отдельно можно отметить, что Apple Hub указывает сентябрь в качестве месяца анонса iPad Mini 7, но не называет точной даты — это не соответствует предыдущему предположению о презентации планшета в октябре, но вполне укладывается в предполагаемые сроки в несколько недель после анонса iPhone 16, поэтому вполне возможно, что iPad Mini 7 будет представлен в конце сентября.