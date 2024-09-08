Кроме того, компания подчёркивает, что её продукт является лучшим ПК с ИИ.

Производители мобильных устройств делают всё больший упор на внедрение в свои продукты технологий искусственного интеллекта, отражая это в своих рекламных постерах — не остаётся в стороне и компания Apple, недавно обновившая свои маркетинговые материалы, в которых отметила превосходство своего ноутбука над устройством, выпускаемым под брендом Copilot+ PC, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Apple

В ходе официальной презентации своего ноутбука MacBook Air M3, которая проходила в марте текущего года, компания Apple не слишком продвигала возможности с применением технологий искусственного интеллекта, но, как отметил Аарон Перрис, в свежих рекламных материалах производитель уже позиционирует свой продукт в качестве лучшего ПК с ИИ, а также сообщает о преимуществе над Copilot+ PC.

Apple сравнивает свой MacBook Air M3, оснащённый 8-ядерным CPU и 10-ядерным GPU, с Microsoft Surface Laptop 7th Edition, снабжённым 12-ядерным чипом Snapdragon X Elite и графическим процессором Adreno, и приходит к выводу, что её ноутбук превосходит устройство Copilot+ PC на 40 % с точки зрения графической производительности и на 25 % при просмотре веб-страниц.

Источник фото: Aaron/X

Отмечается, что данное сравнение не демонстрирует всей картины, так как совсем недавно Intel представила свои новейшие процессоры Lunar Lake, которые также включены в бренд Copilot+ PC и, как утверждает производитель, обеспечивают более высокую производительность по сравнению с чипами Apple, в том числе в задачах с использованием искусственного интеллекта.