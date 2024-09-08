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Apple сообщает о превосходстве своего MacBook Air M3 над ноутбуком Copilot+ PC до 40 %
Кроме того, компания подчёркивает, что её продукт является лучшим ПК с ИИ.

Производители мобильных устройств делают всё больший упор на внедрение в свои продукты технологий искусственного интеллекта, отражая это в своих рекламных постерах — не остаётся в стороне и компания Apple, недавно обновившая свои маркетинговые материалы, в которых отметила превосходство своего ноутбука над устройством, выпускаемым под брендом Copilot+ PC, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Apple

В ходе официальной презентации своего ноутбука MacBook Air M3, которая проходила в марте текущего года, компания Apple не слишком продвигала возможности с применением технологий искусственного интеллекта, но, как отметил Аарон Перрис, в свежих рекламных материалах производитель уже позиционирует свой продукт в качестве лучшего ПК с ИИ, а также сообщает о преимуществе над Copilot+ PC.

Apple сравнивает свой MacBook Air M3, оснащённый 8-ядерным CPU и 10-ядерным GPU, с Microsoft Surface Laptop 7th Edition, снабжённым 12-ядерным чипом Snapdragon X Elite и графическим процессором Adreno, и приходит к выводу, что её ноутбук превосходит устройство Copilot+ PC на 40 % с точки зрения графической производительности и на 25 % при просмотре веб-страниц.

Источник фото: Aaron/X

Отмечается, что данное сравнение не демонстрирует всей картины, так как совсем недавно Intel представила свои новейшие процессоры Lunar Lake, которые также включены в бренд Copilot+ PC и, как утверждает производитель, обеспечивают более высокую производительность по сравнению с чипами Apple, в том числе в задачах с использованием искусственного интеллекта.

#apple #macbook air m3 #copilot+ pc
Источник: notebookcheck.net
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Nvidia&Intel Hater
03:59
Ты дурак слепошарый .я речь веду про то что там сами разработчики написали что тут таа это фср 1 .а не о фпс.с таа так с таа,все равно твой огрызок в портки хезает
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
03:58
Я делал с ТАА, твоё видео с ФСР к делу не относится, или можешь переделать второе с ТАА. Потому что в первом видео примерно в том же месте у тебя было 43 фпс с ТАА, а с ФСР 50, не увиливай лжец
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Nvidia&Intel Hater
03:57
ты делал с таа котоое фср 1 .ты купи очки ибо на своем четком говне тн ты даже прочитать то не можешь .чтонаписали разработчики.мало того ,что слепой уеблан .так и тупой до кучи.у тебя весь комплект .
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
03:54
Короче мне срать на твой бред, я делал с ТАА, с ФСР у тебя явно больше фпс получилось
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Nvidia&Intel Hater
03:53
а мне кажется что ты долбаеб и не ток мне .таа тут фср 1 сглаживание .а фрс 2 -соответственно фср 2 и ничего что у них скорости намного различаются а ?? ну ты и идиот.Не т,бывают недоразвитые .но как ...
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
03:52
так что, у тебя типа на первом видео ТАА было, а на втором с ФСР больше фпс? Мне кажется тут читерство
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Nvidia&Intel Hater
03:51
даа ток это тоже фср .мудила ты недоразвитая
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
03:50
Я включал этот фср и это полная дрянь, ТАА выглядит гораздо лучше
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Nvidia&Intel Hater
03:50
а ты чмошнрик читал что такое таа натив в этой игре а ?? конча ты недоделанная .это фср 1 если что.ты насток тупое быдло что даже текст в игре прочитать не можешь .какой же ты мудак
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Bernigan
03:49
ТАА натив, срать мне на твой фср, я к такому дерьму не прикасаюсь
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
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