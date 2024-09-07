Новинка предназначается для профессионалов и любителей активного отдыха.

Уже совсем скоро компания Oukitel должна представить свой новый защищённый планшет Oukitel RT3 Pro, способный работать при неблагоприятных условиях и предназначенный для различных задач, информацией о характеристиках которого делится издание GSMArena.

Планшет Oukitel RT3 Pro оснащается восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G81, 8-дюймовым экраном, прикрытым защитным стеклом Gorilla Glass 5, с разрешением HD, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне устройства размещается 16-Мп основная камера, дополненная 0.3-Мп вспомогательным датчиком, а на фронтальной панели расположена 8-Мп камера, предусмотренная для селфи и видеозвонков.

Поддерживать автономную работу новинки будет аккумуляторная батарея ёмкостью 5150 мА·ч, способная восполнять свой заряд при помощи зарядки мощностью 18 Вт. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 14.

Источник фото: GSMArena

Планшет имеет защиту от пыли и воды, соответствуя рейтингу IP68/IP69K, и сертификацию военного класса MIL-STD-810H, что подразумевает стойкость устройства к различным негативным воздействиям, в том числе попаданию влаги, падениям, низким и высоким температурам. Новинка имеет толщину 13.9 мм при весе 538.1 г.

Отмечается, что защищённый планшет Oukitel RT3 Pro позиционируется в качестве прочного и компактного устройства, предназначенного для любых нужд, но особый упор делается на профессиональное применение или использование во время активного отдыха.

Стоимость новинки в настоящий момент не называется, но уже известно, что новая модель появится в продаже в следующем месяце.