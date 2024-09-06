Также новинка имеет 6.77-дюймовый дисплей и 50-Мп основную камеру.

Компания Honor продолжает расширять свой ассортимент доступных моделей, представив в Китае новый бюджетный смартфон Honor Play 9T с не слишком производительным чипом, но с весьма ёмким аккумулятором и внушительным для моделей подобного уровня объёмом оперативной памяти.

Источник фото: Gizmochina

Как сообщает издание Gizmochina, смартфон Honor Play 9T, являющийся преемником модели Play 8T, получил чип Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 6.77-дюймовый TFT LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

На фронтальной стороне новинки располагается селфи-камера со скромным разрешением 5 Мп, а на задней панели имеется 50-Мп основной модуль с поддержкой восьмикратного цифрового зума и 2-Мп датчик глубины.

Особо выделяется аккумуляторная батарея большой ёмкости, составляющей 6000 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 35 Вт и способная обеспечить длительное время автономной работы.

Кроме того, новинка оснащается стереодинамиками и имеет возможность расширения ОЗУ на дополнительные 8 ГБ благодаря поддержке виртуальной оперативной памяти. Работает устройство под управлением Android 14 с пользовательской оболочкой MagicOS 8. Модель выпускается в следующих цветовых оформлениях — чёрном, белом и зелёном.

Стоимость смартфона Honor Play 9T в китайской рознице составляет 999 юаней (141 доллар) за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, модификация с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ стоит 1099 юаней (155 долларов), а вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256-ГБ накопителем оценён в 1299 юаней (183 доллара).