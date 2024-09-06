Vivo Y37 Pro оснащен 6.68-дюймовым дисплеем.

Компания Vivo представляет свой новый смартфон среднего класса, получивший название Vivo Y37 Pro и ёмкую батарею, но не слишком производительный чипсет, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Vivo Y37 Pro оснащается восьмиядерным чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 6.68-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, что должно обеспечить плавную прокрутку и высокую отзывчивость. Кроме того, новинка получила достаточно весомый для моделей такого класса объём оперативной памяти, составляющий 8 ГБ, и накопитель на 256 ГБ.

Система камер устройства не слишком впечатляет, но вполне подойдёт для повседневного использования — на фронтальной стороне смартфона располагается 5-Мп датчик, предназначенный для селфи и видеозвонков, а на тыльной стороне размещается 50-Мп основная камера, дополненная 2-Мп датчиком глубины.

Питанием новинку обеспечивает аккумуляторная батарея солидной ёмкости, составляющей 6000 мА·ч, которая должна позволить устройству работать в течение достаточно долгого времени без необходимости подзарядки. В случае надобности восполнить заряд аккумулятора можно при помощи быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Для дополнительной безопасности устройство оснащается боковым сканером отпечатков пальцев, а стереодинамики расширяют мультимедийные возможности. Защита смартфона от пыли и брызг выражается рейтингом IP64. Новинка выпускается в зелёном, чёрном и розовом цветах.

Стоимость смартфона Vivo Y37 Pro в единственной конфигурации 8 ГБ/256 ГБ на официальном сайте производителя в Китае составляет 1799 юаней (255 долларов).