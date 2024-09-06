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AMD сообщила о разработке нового чипа Ryzen Z2 Extreme для игровых приставок и периоде его дебюта
Компания сотрудничает с несколькими партнёрами в данной области.

Компания AMD работает над чипом следующего поколения Ryzen Z2 Extreme, предназначенным для игровых консолей — это стало известно в ходе проведения сессии вопросов и ответов в рамках выставки IFA 2024, сообщает издание Digital Trends.

AMD Ryzen Z1 Extreme. Источник фото: NotebookCheck

В ходе данного мероприятия представители AMD подтвердили, что компания разрабатывает свой новейший чип Ryzen Z2 Extreme и планирует представить его в начале следующего года. Производитель не поделился информацией о характеристиках своего будущего продукта, но эксперты ожидают, что новый чип от AMD станет основой для портативных игровых консолей следующего поколения, поэтому от него ждут не только повышения производительности и расширенных возможностей с использованием технологий искусственного интеллекта, но и увеличения времени автономной работы.

В настоящее время вопрос энергоэффективности является одним из основополагающих для портативных игровых консолей, и компания AMD осознаёт это, поэтому чип нового поколения может получить ряд технологий, которые позволят геймерам дольше наслаждаться игровым процессом на своих портативных устройствах.

Кроме того, AMD сообщила, что в данной области сотрудничает сразу с несколькими партнёрами, что может означать выход новых моделей портативных игровых консолей от компаний Asus и Lenovo, которые в настоящее время используют чипы Ryzen Z1 Extreme в ROG Ally X и Legion Go.

Вполне возможно, что данный список также пополнит Valve, которая может работать с AMD над Steam Deck 2, оснащённой чипом Z2 Extreme.

#amd #ryzen z2 extreme
Источник: digitaltrends.com
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AMD готовит к выходу процессоры Ryzen Z2 Extreme
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