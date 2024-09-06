Экземпляр полностью лишён кнопок.

Чуть ранее в сети Интернет появились слухи о том, что компания Xiaomi работает над своим новым смартфоном, лишённым физических кнопок, а сейчас Xiaomiui Prototypes публикует реальные фотографии, на которых демонстрируется прототип бескнопочного смартфона от Xiaomi, сообщает издание NotebookCheck.

Отмечается, что в ассортименте ряда других производителей уже имеются модели с похожей концепцией, но всё же они оснащаются чувствительными к нажатию датчиками, сопряжёнными с вибромоторами для обеспечения тактильной обратной связи, что заменяет физические кнопки, в то время как представленный на изображениях прототип, судя по всему, лишён и их.

Сообщается, что образец бескнопочного смартфона Xiaomi, демонстрирующийся на фотографиях, относится к линейке MIX, с представителями которой производитель обычно любит поэкспериментировать, и получил кодовое имя Wangshu. Также прототипу приписывается наличие не слишком современного чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Источник фото: Gizmochina/Xiaomiui Prototypes

Ранее информатор chunvn8888 сообщил, что Xiaomi работает над новой моделью смартфона, лишённого физических кнопок, но назвал другое кодовое название новинки, zhuque, а также отметил, что устройство получит топовый чип, но представленный на фотографиях экземпляр является другой моделью — издание Gizmochina утверждает, что прототип Wangshu использовался Xiaomi для тестов.

Вполне возможно, что наработки, полученные в процессе создания данного экземпляра, будут использованы Xiaomi для выпуска своей будущей бескнопочной модели.