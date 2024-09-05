Некоторые владельцы ряда моделей могут получить обновление уже сейчас.

Компания Samsung расширяет список своих мобильных устройств, для которых доступно обновление OneUI 6.1.1 – к дебютировавшим со свежей версией оболочки в июле текущего года моделям Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 добавляются также смартфоны серии Galaxy S24, говорится в публикации сайта GSMArena.

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Сообщается, что обновление OneUI 6.1.1 на базе Android 14 уже доступно для владельцев смартфонов Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra в Южной Корее, но в ближайшем будущем список стран должен расшириться. Размер обновления составляет 2.8 ГБ.

На своём официальном сайте компания Samsung подтвердила факт начала развёртывания OneUI 6.1.1, причём не только для смартфонов серии Galaxy S24, но также линейки Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 и Tab S9, отметив, что обновление принесёт дополнительные функции с использованием искусственного интеллекта Galaxy AI.

Кроме того, производитель сообщает, что развёртывание OneUI 6.1.1 для моделей серии Galaxy S24 в Южной Корее стартует уже сегодня, 5 сентября, а в Северной Америке и Европе данный процесс будет запущен 9 сентября. В ближайшие недели список устройств и регионов будет расширяться.