Кроме того, утечка сообщает о возможностях беспроводной зарядки новой модели.

Компания Samsung готовится представить свою новую модель серии Galaxy S24, которая получит название Galaxy S24 Fan Edition (FE) и дебютирует в качестве доступной альтернативы флагманской модели — новинка уже была замечена на нескольких сайтах сертификации, а сегодня появилась на платформе Wireless Power Consortium, подтвердив свой дизайн и раскрыв характеристики беспроводной зарядки, сообщает издание 91mobiles.

Источник фото: 91mobiles

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE в базе данных Wireless Power Consortium был замечен с модельным номером SM-S721U, что соответствует американскому варианту, и поддержкой беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Для глобальной версии ожидается аналогичный показатель.

Кроме того, утечка даёт возможность оценить дизайн новинки, которая ранее уже появлялась в рекламных материалах — на рендере Galaxy S24 FE внешне весьма похож на стандартную модель Galaxy S24, имея тот же плоский дисплей с вырезом для селфи-камеры, скруглённые углы, плоские края и модуль камеры на задней панели с расположенными вертикально датчиками.

Согласно более ранним утечкам, новинка получит чипсет Exynos 2400e, являющийся новым вариантом стандартного Exynos 2400, 6.7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, широкоугольную камеру на 50 Мп, расположенную на задней панели и дополненную сверхширокоугольным модулем с разрешением 12 Мп и 8-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, 10-Мп селфи-камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 4565 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт.

Утверждается, что новинка будет работать под управлением One UI 6.1.1 на базе Android 14 и выпускаться в следующих цветовых оформлениях — голубом, графитовом, зелёном, серебристом/белом и жёлтом.

По словам информатора Yogesh Brar, стоимость смартфона Samsung Galaxy S24 FE будет значительно ниже флагманской модели Galaxy S24, оценённой в индийской рознице в 74 999 рупий (78 000 рублей) — предполагается, что цена новинки составит 50 000 рупий (52 000 рублей). Дебют новой модели ожидается в ближайшие недели.