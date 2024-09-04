Информатор сообщил о сделке между Rockstar Games и Sony.

Слухи о приближающемся запуске новой игровой приставки Sony PlayStation 5 Pro появились в сети Интернет ещё несколько дней назад, а сегодня информатор MAGG в подкасте XNC сообщил новые подробности о рекламной кампании, которую производитель запустит в поддержку своего нового продукта, сообщает издание Neowin.

Источник фото: Rockstar Games (отред.)

Утверждается, что Sony закрепила за собой эксклюзивные маркетинговые права на Grand Theft Auto VI — это означает, что компания будет иметь ряд преимуществ с точки зрения рекламного охвата, а игровые приставки производителя, судя по всему, получат ряд эксклюзивных функций и возможностей в новой части серии GTA.

Отмечается, что это касается не только модели текущего поколения, Sony PlayStation 5, но и предстоящей PlayStation 5 Pro, которая может быть презентована в качестве лучшей игровой платформы, раскрывающей весь потенциал GTA 6.

Информатор считает, что новейшая приставка Sony сможет наилучшим образом раскрыть визуальную составляющую Grand Theft Auto VI, позволив геймерам играть при разрешении до 8K и высоком fps, достигающем 60 кадров в секунду.

Также утверждается, что факт закрепления Sony своих маркетинговых прав в GTA 6 будет подтверждён с выходом второго трейлера игры.

Новая часть известной серии игр Grand Theft Auto может поднять планку в игровой индустрии и побить предыдущие рекорды популярности, поэтому планы Sony, если данные информатора соответствуют действительности, вполне ясны.

Ранее стало известно, что Grand Theft Auto VI будет официально выпущена на игровых консолях серии PlayStation 5 и Xbox Series X/S, в то время как релиз игры на ПК в настоящее время не подтверждён.

Ожидается, что презентация игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro состоится в текущем месяце, а её стоимость составит как минимум $600.