Qualcomm может преподнести сюрприз.

По мере приближения даты официального анонса чипсета нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 в сети Интернет появляется всё больше информации, проливающей свет на характеристики предстоящей новинки, а свежие данные от информатора Digital Chat Station указывают на то, что чип может оказаться более производительным, чем предполагалось ранее, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Утверждается, что главное ядро чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 может достигать пиковой частоты, составляющей 4.37 ГГц — это значительно больше показателя 4.09 ГГц, который был продемонстрирован чипом в бенчмарке Geekbench.

Если информация подтвердится, то Snapdragon 8 Gen 4 может стать ещё более конкурентоспособным на фоне возможностей Apple A18 Pro, который, как предполагается, достигает частоты 4.45 ГГц.

Конечно, частотные показатели являются важным, но не единственным фактором роста производительности — как отмечается в ряде отчётов информатора, чипсет нового поколения MediaTek Dimensity 9400 будет иметь гораздо более низкую пиковую частоту 3.66 ГГц, но благодаря новому ядру ARM Cortex-X925 он может превзойти Snapdragon 8 Gen 4.

Помимо показателей производительности, немаловажным является и значение энергоэффективности — как утверждает информатор, по потреблению энергии новейшие чипы от Qualcomm и MediaTek не отличаются экономичностью, но в некоторых сценариях, в том числе играх, энергопотребление значительно ниже моделей предшествующего поколения.

Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 получит целый ряд новых технологий, в том числе функцию интеллектуального масштабирования и генерации кадров, что позволит улучшить игровой процесс.