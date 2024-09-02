Новинка получит привычный внешний вид.

В прошлом месяце появилась первая утечка о предстоящем смартфоне HMD Hyper, раскрывшая дизайн модели и ряд её характеристик, а сегодня информатор smashx_60 дополняет её новыми подробностями, а также делится свежим рендером устройства, сообщает издание GSMArena.

Источник фото: smashx_60/X

По данным информатора, смартфон HMD Hyper будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 6.55-дюймовой OLED-панелью с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Дизайн новинки будет весьма схож с фирменным стилем Nokia Lumia 920, сочетая в себе изогнутые линии и острые углы, который чуть ранее HMD применила для своей новой модели Skyline.

Кроме того, смартфон обзаведётся 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, дополненной 13-Мп телеобъективом и 8-Мп сверхширокоугольным модулем на задней панели. На лицевой стороне устройства будет располагаться 50-Мп селфи-камера с автофокусом, обеспечивающая съёмку видео в формате Full HD.

Также новинка получит корпус с защитой от пыли и влаги по стандарту IP54, аккумуляторную батарею ёмкостью 4700 мА·ч, поддерживающую зарядку мощностью 33 Вт, два динамика, слот расширения для карты памяти microSD, WiFi 5, BlueTooth 5.2 и NFC.

К уже известному жёлтому цвету, в котором будет поставляться одна из версий новинки, добавились также красный, бирюзовый и серый. Судя по всему, модель обзаведётся металлической рамкой и стеклянной задней панелью.

Информации о дате запуска и стоимости смартфона HMD Hyper в настоящий момент не предоставляется.