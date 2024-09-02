Иногда для отказа достаточно даже надписей на кириллице.

Несмотря на то, что Россия и Китай тесно сотрудничают в целом ряде сфер и поддерживают партнёрские отношения на высоком уровне, целый ряд китайских банков ужесточает требования к проведению операций с компаниями, зарегистрированными в Российской Федерации, а в последнее время наблюдается ещё более странная ситуация — как сообщили изданию «Известия» участники рынка, проводка платежей может быть прекращена по инициативе китайских банков в том случае, если в документах имеются русские имена и фамилии, сообщает CNews.

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Как отмечают представители российского бизнеса, партнёры из Китая опасаются попасть под действие возможных санкций со стороны США, поэтому применяют метод так называемого нулевого доверия к компаниям из России, что выражается в отказе от проведения платежей при подозрении на участие в сделке российских граждан — под запрет попадают русские имена и лица, связанные с РФ, а в ряде случаев отказ грозит даже за надписи на кириллице.

Отмечается, что ряд китайских банков перестраховывается и в случае, если у работников финансовой организации возникает подозрение в том, что лицо каким-то образом имеет отношении к РФ, поэтому могут потребоваться дополнительные подтверждения. Кроме того, в процессе дополнительных проверок переведённая за товар сумма может быть заморожена на срок до сорока дней. С подобной ситуацией ряд российских компаний столкнулся уже в середине июля.

Проблемы с проведением платежей между российскими и китайскими компаниями стали фиксироваться ещё в конце прошлого года, когда некоторые банки, расположенные в Китае, отказывали бизнесу из РФ проводить операции в долларах, аргументируя это тем, что США могут без проблем отследить данные транзакции. Кроме того, в ряде случаев наблюдались трудности и при расчётах в юанях.

Ситуация усугубилась в августе текущего года, когда некоторые китайские экспортёры отказались отгружать российским компаниям свою продукцию без предоплаты — под удар попала электроника и ряд других товаров.

В настоящий момент в России прорабатываются меры, которые позволят избежать подобных проблем в будущем и снизить давление со стороны стран Запада, в том числе благодаря проведению расчётов в цифровой валюте.