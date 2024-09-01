Доверчивые покупатели нередко попадаются на различные уловки мошенников, предлагающих поддельные продукты по заниженной стоимости, причём иногда фальшивку весьма трудно отличить от оригинала, что наблюдается и в случае с поддельным Ryzen 7 7800X3D, который подробно изучил специалист Der8auer, сообщает издание NotebookCheck.
Поддельный Ryzen 7 7800X3D
Настоящий Ryzen 7 7800X3D
Как выяснил исследователь, при беглом осмотре обычный покупатель может принять поддельный Ryzen 7 7800X3D за настоящий, так как для производства фальшивки мошенники использовали передовые методы, а также упаковали её в коробку с соответствующим серийным номером, но всё же различия имеются.
Прежде всего, надписи на металлической крышке поддельного процессора размыты, в то время как на реальном CPU обозначения весьма чёткие. Ещё одно различие заключается в конденсаторах, расположенных вокруг крышки, для которых AMD использует специальное защитное покрытие, а на подделке его нет. При этом расположение конденсаторов остаётся неизменным, что затрудняет выявление поддельного CPU.
Наконец, печатная плата подделки оказалась тоньше — если толщина PCB реального процессора составляет 1.308 мм, то у подложного продукта она достигает всего 0.964 мм.
Поддельный Ryzen 7 7800X3D. Источник фото: Der8auer/YouTube
Специалист попытался протестировать поддельный процессор, но столкнулся с тем, что CPU отказался работать. Разобрав подделку исследователь понял, в чём именно дело — под крышкой не оказалось кристаллов, обеспечивающих работу.
Отмечается, что мошенники умело имитировали дизайн продукта, пытаясь повторить ключевые детали, но всё же специалистам вполне под силу отличить подделку от реального CPU, а вот обычным покупателям стоит быть осторожнее, выбирая надёжные магазины и продавцов для покупки товара.