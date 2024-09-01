Мошенники используют передовые методы для производства поддельных CPU.

Доверчивые покупатели нередко попадаются на различные уловки мошенников, предлагающих поддельные продукты по заниженной стоимости, причём иногда фальшивку весьма трудно отличить от оригинала, что наблюдается и в случае с поддельным Ryzen 7 7800X3D, который подробно изучил специалист Der8auer, сообщает издание NotebookCheck.

Поддельный Ryzen 7 7800X3D





Настоящий Ryzen 7 7800X3D

Как выяснил исследователь, при беглом осмотре обычный покупатель может принять поддельный Ryzen 7 7800X3D за настоящий, так как для производства фальшивки мошенники использовали передовые методы, а также упаковали её в коробку с соответствующим серийным номером, но всё же различия имеются.

Прежде всего, надписи на металлической крышке поддельного процессора размыты, в то время как на реальном CPU обозначения весьма чёткие. Ещё одно различие заключается в конденсаторах, расположенных вокруг крышки, для которых AMD использует специальное защитное покрытие, а на подделке его нет. При этом расположение конденсаторов остаётся неизменным, что затрудняет выявление поддельного CPU.

Наконец, печатная плата подделки оказалась тоньше — если толщина PCB реального процессора составляет 1.308 мм, то у подложного продукта она достигает всего 0.964 мм.

Поддельный Ryzen 7 7800X3D. Источник фото: Der8auer/YouTube

Специалист попытался протестировать поддельный процессор, но столкнулся с тем, что CPU отказался работать. Разобрав подделку исследователь понял, в чём именно дело — под крышкой не оказалось кристаллов, обеспечивающих работу.





Отмечается, что мошенники умело имитировали дизайн продукта, пытаясь повторить ключевые детали, но всё же специалистам вполне под силу отличить подделку от реального CPU, а вот обычным покупателям стоит быть осторожнее, выбирая надёжные магазины и продавцов для покупки товара.