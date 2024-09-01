Новая модель получит топовый чипсет и ёмкую батарею.

Уже совсем скоро к моделям iQOO Z9 Turbo, Z9 и Z9x, оснащённым чипсетами Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, Snapdragon 7 Gen 3 и Snapdragon 6 Gen 1 соответственно, должен присоединиться смартфон iQOO Z9 Turbo+ с более мощным чипом MediaTek, сообщает издание Gizmochina со ссылкой на материал сайта MyDrivers и информатора, известного как Digital Chat Station.

iQOO Z9 Turbo. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон iQOO Z9 Turbo+ будет оснащён производительной SoC MediaTek Dimensity 9300 Plus, плоским 6.78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц и массивным аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч, поддерживающим быструю 80-Вт зарядку.

На задней панели новинки должна разместиться 50-Мп основная камера с поддержкой оптической стабилизации изображения, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным объективом, а на фронтальной панели будет располагаться 16-Мп селфи-камера.

Кроме того, устройство должно обзавестись оптическим сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран, и работать под управлением OriginOS на базе операционной системы Android 14.

Предполагается, что смартфон iQOO Z9 Turbo+ будет официально презентован в Китае в середине или конце сентября. Информации о конфигурациях памяти и появлении новинки на глобальном рынке в настоящее время не предоставляется.