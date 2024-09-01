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Новый игровой планшет RedMagic получит 2.8K-панель с частотой 144 Гц, 50-Мп камеру и поддержку 5G
Новинка будет представлена через несколько дней.

Уже через несколько дней бренд RedMagic расширится новым игровым планшетом, но производитель решил заинтересовать своих клиентов до официального дебюта устройства, обнародовав информацию о ряде характеристик предстоящей новинки, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/RedMagic

Новый игровой планшет RedMagic получит дисплей с разрешением 2.8K, частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации касания 840 Гц, что позволит обеспечить качественное и плавное изображение даже в динамичных сценах.

Кроме того, производитель подтверждает, что новинка оснащается 50-Мп основной камерой, расположенной на задней панели, и 20-Мп фронтальной камерой, предназначенной для селфи и видеозвонков.

Также сообщается, что планшет снабжается системой из четырёх динамиков с поддержкой DTS:X Ultra, что обеспечит качественный звук при просмотре видео и в процессе игры. Дополнительно отмечается, что новинка поддерживает стандарт связи 5G, благодаря чему пользователь будет иметь возможность получать информацию, работать или играть в сетевые тайтлы везде, где имеется 5G-покрытие.

Ранее устройство было протестировано в бенчмарке AnTuTu, в результате чего стало известно, что новинка оснащена производительным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с повышенными частотами.

Официальная презентация нового игрового планшета RedMagic намечена на 5 сентября текущего года.

#redmagic
Источник: notebookcheck.net
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