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На реальных фотографиях Oppo Find X8 не удалось обнаружить дополнительную кнопку управления камерой
Вполне возможно, что данная возможность появится только для более дорогих моделей серии.

Компания Oppo работает над своей новой линейкой флагманских смартфонов Find X8, которая, как ожидается, будет включать в себя ряд дизайнерских решений, перекликающихся с внешним видом серии iPhone, в том числе специальную кнопку для расширения возможностей камеры, расположенную на боковой грани.

Но, как показывают свежие изображения, базовая модель Find X8 может не получить данного нововведения, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Weibo

Согласно ряду утечек, смартфоны серии Find X8 должны обзавестись специальной кнопкой, называемой «Quick Button», которая должна располагаться на боковой грани по соседству с элементами управления громкостью и питанием, позволяя пользователям получать быстрый доступ к возможностям камер под брендом Hasselblad, расположенных на задней панели.

На опубликованных фотографиях, демонстрирующих смартфон Oppo Find X8, данной кнопки в предусмотренном для неё месте обнаружить не удалось — это может быть связано либо с её отсутствием в стандартной модели Find X8, либо с тем, что она оказалась скрыта от глаз защитным чехлом.

Источник фото: NotebookCheck/Tech Boilers

Второй вариант кажется менее правдоподобным, так как производитель защитных чехлов вряд ли не учёл конструктивные особенности новой модели, забыв о вырезе для кнопки, тем более, как предполагается, емкостной, поэтому можно полагать, что данная кнопка будет доступна лишь для владельцев более дорогих моделей Find X8 Pro и Find X8 Ultra.

Более ранние утечки предполагают, что смартфон Oppo Find X8 получит чипсет MediaTek Dimensity 9400, 6.7-дюймовый экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основную камеру, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и перископический объектив с трёхкратным оптическим зумом, а также батарею ёмкостью 5600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Ожидается, что официальная презентация линейки смартфонов Find X8 состоится в октябре текущего года.

#oppo find x8
Источник: notebookcheck.net
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Смартфоны Oppo Find X8 получат отдельную сенсорную кнопку для съемки фотографий
Дополнительная кнопка камеры отсутствует в базовой версии смартфона Oppo Find X8
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