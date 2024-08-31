Кроме того, новинка получила 12 ГБ ОЗУ.

Компания Vivo готовится представить свой новый смартфон Vivo Y300 Pro, который совсем недавно был протестирован в бенчмарке Geekbench, раскрыв ряд характеристик, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

В базе данных Geekbench смартфон Vivo Y300 Pro указан с модельным номером V2410A и чипсетом, оснащённым четырьмя ядрами с тактовой частотой 2.21 ГГц и четырьмя ядрами, работающими на частоте 1.8 ГГц, что соответствует конфигурации Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 — данный чип был выпущен два года назад и уже не жалуется целым рядом производителей, поэтому выбор Vivo, если информация верна, кажется немного странным.

Объём же оперативной памяти и версия ОС вполне соответствуют современным стандартам — новинка имеет 12 ГБ ОЗУ и работает под управлением Android 14. В одноядерном тесте Geekbench устройство набирает 942 балла, а в многоядерном получает 2801.

Ранее было подтверждено, что смартфон будет оснащён 6.77-дюймовым микроизогнутым дисплеем, выполненным по технологии OLED, с пиковой яркостью 5000 нит и технологией для защиты глаз, батареей большой ёмкости, составляющей 6500 мА·ч, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, основной камерой с разрешением 50 Мп, расположенной на задней панели, и 32-Мп селфи-камерой.

При разработке дизайна новинки производитель, судя по всему, использовал наработки, применяемые в других моделях компании, в результате чего модуль камеры, именуемый «Jade Ring», перекликается с флагманским X100 Ultra, а элемент дизайна кольцевой вспышки перекочевал от Y200.

Новинка будет представлена в следующих цветовых оформлениях — Gold Inlaid Jade, Black Jade Black, Titanium и Mutton Fat White. Дебют Vivo Y300 Pro ожидается в ближайшие дни.