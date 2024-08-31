В настоящее время новинка продаётся только в сети Micro Center.

Компания AMD наконец-то выпускает долгожданный процессор Ryzen 5 7600X3D, но приобрести его за пределами США будет непросто — как сообщает издание Neowin, новинка дебютирует в качестве эксклюзива для американской сети магазинов техники Micro Center.

Источник фото: Tom's Hardware/AMD

Процессор AMD Ryzen 5 7600X3D основывается на архитектуре Zen 4 и оснащается шестью ядрами и двенадцатью потоками. Он способен достигать пиковой частоты 4.7 ГГц при базовом значении 4.1 ГГц, что на 600 МГц меньше стандартной модели, Ryzen 5 7600X.

Отличительной особенностью новинки является наличие стека 3D V-Cache, что позволяет CPU иметь 96 МБ кэша L3, то есть в три раза больше по сравнению с обычной моделью — это даёт представителям серии X3D преимущество в некоторых задачах, в частности в играх.

Недостатком данной модели является невозможность разгона CPU, хотя память всё же можно разогнать. Как и другие процессоры серии Ryzen 7000, новинка работает только с оперативной памятью DDR5 и поддерживает PCIe Gen 5.

Стоимость процессора AMD Ryzen 5 7600X3D в сети магазинов электроники и техники Micro Center составляет 299 долларов — это на 70 долларов дороже Ryzen 5 7600X и на 20 долларов больше Ryzen 5 9600X. Отмечается, что в составе специальных наборов цена CPU снижается.

Новинка теоретически способна обогнать эти модели в играх, став лучшим выбором для экономных геймеров, но стоит дождаться реальных тестов, чтобы оценить целесообразность покупки. Единственной преградой является то, что данный CPU в настоящий момент можно приобрести только в американской сети Micro Center, в то время как информации о доступности новой модели в других странах пока не предоставляется.