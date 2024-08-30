Vivo Y36c имеет современный дизайн и ёмкую батарею.

Компания Vivo представляет доступный смартфон Y36c в Китае, получивший достаточно неплохое оснащение с учётом своей стоимости, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Vivo Y36c снабжается 6-нм чипсетом MediaTek Dimensity 6300, оснащённым двумя ядрами ARM Cortex-A76, работающими на тактовой частоте до 2.4 ГГц, и шестью ядрами Cortex-A55, достигающими частоты 2.0 ГГц, графическим процессором ARM Mali-G57 MC2, 6.56-дюймовой LCD-панелью с частотой обновления 90 Гц, максимальной яркостью 840 нит и фильтром синего цвета для защиты глаз, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Модель имеет актуальный дизайн с плоской средней рамкой, вырезом в виде капли для селфи-камеры, дисплеем с тонкими боковыми рамками и более заметным «подбородком», а также прямоугольным модулем камеры на задней панели.

Питанием устройство обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Основная камера представлена 50-Мп сенсором с диафрагмой f/1.8, а селфи-камера имеет датчик с разрешением 5 Мп.

Толщина новинки составляет всего 8.53 мм, а вес достигает 185 г. Смартфон имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Модель выпускается в следующих цветовых оформлениях — зелёном (Distant Mountain Green), чёрном (Moon Shadow Black) и фиолетовом (Diamond Purple).

Стоимость базовой версии смартфона Vivo Y36c с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составляет 899 юаней (126 долларов), вариант с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 128 ГБ оценён в 999 юаней (140 долларов), модификация с 8 ГБ оперативной памяти и 256-ГБ накопителем стоит 1099 юаней (154 доллара), а цена конфигурации 12 ГБ+256 ГБ достигает 1299 юаней (182 доллара).