Их стоимость окажется ниже $800.

Совсем недавно компания Qualcomm представила свой новый процессор серии Snapdragon X Plus, призванный уменьшить стоимость устройств, выпускающихся под брендом Copilot+ PC, а сегодня информатор Эван Бласс опубликовал рекламный слайд, на котором производитель отметил ряд особенностей нового чипа, сообщает издание Neowin.

Компания подтверждает, что новый представитель серии Snapdragon X Plus получил 8 ядер и всего 30 МБ кэш-памяти, но производительность NPU осталась на том же уровне, что и у старших моделей, достигая 45 TOPS, что позволит решать задачи с использованием технологий искусственного интеллекта так же эффективно.

Кроме того, можно заметить, что графический процессор Adreno в составе нового чипа имеет более скромное быстродействие по сравнению с возможностями других моделей серии, характеризуясь производительностью всего 1.7 TFLOPS, но при этом сохраняя поддержку до трёх внешних дисплеев с разрешением 4K 60 Гц.

Источник фото: Neowin

Помимо этого, производитель отмечает высокую энергоэффективность новинки и поддержку всех функций Copilot+ PC, что позволит покупателям пользоваться теми же возможностями, что и обладателям более дорогих моделей.

Отмечается, что в настоящее время стоимость устройств под брендом Copilot+ PC стартует от $1000, но с выходом восьмиядерного чипа серии Snapdragon X Plus партнёры предложат новые, более доступные модели с ценником до $800, причём их анонс состоится уже совсем скоро — утверждается, что это произойдёт в начале сентября.