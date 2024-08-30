Также новинка получила 50-Мп основную камеру и ёмкий аккумулятор.

Компания Xiaomi обновляет ассортимент своей мобильной продукции, представив доступную модель Redmi 14C, пришедшую на смену Redmi 13C и отличающуюся рядом улучшений, сообщает издание NotebookCheck.

Смартфон Redmi 14C оснащается восьмиядерным чипсетом начального уровня MediaTek Helio G81 Ultra, способным достигать частоты 2.0 ГГц, графическим процессором Mali-G52 MC2, 6.88-дюймовым дисплеем с разрешением 1640x720 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, 4/6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1 объёмом 128/256 ГБ.

Новинка получила новый дизайн, который, как заявляет производитель, придаёт устройству премиальный внешний вид — задняя стеклянная панель смартфона напоминает Xiaomi 14 Ultra и ряд других топовых моделей. Кроме того, новинка имеет плоскую рамку и толщину всего 8.22 мм.

На тыльной стороне смартфона расположена 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8, дополненная вспомогательным датчиком, а на фронтальной панели размещается 13-Мп селфи-камера с диафрагмой f/2.0, что является улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, Redmi 13C.

Питанием устройство обеспечивает ёмкая аккумуляторная батарея на 5160 мА·ч, поддерживающая проводную зарядку 18 Вт и, по словам производителя, обеспечивающая до 22 часов воспроизведения видео без необходимости подзарядки.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Помимо этого, новинка снабжается портом USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъёмом, боковым сканером отпечатков пальцев, слотом для карт памяти microSD, а также поддержкой Wi-Fi, Bluetooth 5.4 и NFC. Работает устройство под управлением Xiaomi HyperOS. Выпускается модель в четырёх цветовых оформлениях — голубом (Starry Blue), чёрном (Midnight Black), зелёном (Sage Green) и фиолетовом (Dreamy Purple).

Информацией о цене смартфона Redmi 14C производитель в настоящее время не делится, но можно полагать, что новинка будет предлагаться по схожей с моделью Redmi 13C стоимости, дебютировавшей со стартовым ценником $160.