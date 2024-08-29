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Дебют доступного Ryzen 5 7600X3D в начале сентября может снизить продажи Ryzen 5 9600X
Новинка может заинтересовать геймеров своей сравнительно низкой ценой.

Предстоящий процессор Ryzen 5 7600X3D может составить серьёзную конкуренцию ещё одной модели AMD, Ryzen 5 9600X, дебютировавшей несколько недель назад — это следует из данных, опубликованных информатором YouTube-канала Moore's Law Is Dead (MLID) и проливающих свет на стоимость будущей новинки, говорится в материале издания NotebookCheck.

Источник фото: OC3D

Как утверждает информатор, рекомендованная розничная цена процессора Ryzen 5 7600X3D в настоящее время установлена на отметке 249 долларов — она не является окончательной, но AMD вряд ли поднимет её выше $300.

Если ценник новинки останется на заявленном источником уровне, у Ryzen 5 9600X в первой половине сентября, когда, как утверждается, дебютирует Ryzen 5 7600X3D, появятся серьёзные проблемы — если ничего не изменится, новинка будет дешевле обычной модели на 30 долларов, что станет более привлекательным предложением для геймеров.

Конечно, в большинстве обычных задач Ryzen 5 7600X3D вряд ли сможет обогнать стандартную модель, но игровая производительность предстоящей новинки может быть выше, учитывая, что Ryzen 5 9600X, согласно тестам NotebookCheck, в среднем всего на 3% быстрее Ryzen 5 7600X.

Также новинке приписывается TDP на уровне 65 Вт, что соответствует показателю Ryzen 5 9600X. Ожидается, что новая модель получит 6 ядер, 96 МБ кэша L3 и пониженные тактовые частоты по сравнению со стандартным процессором Ryzen 5 7600X.

Информатор отмечает, что значительная часть поставок Ryzen 5 7600X3D зарезервирована за OEM-производителями и системными интеграторами, поэтому в розничной продаже новинка может появиться ограниченным тиражом.

Чуть ранее стало известно, что AMD, судя по всему, отложила выпуск процессоров X3D на базе Zen 5 на следующий год, поэтому основная ставка в текущем году в данной области может быть сделана на Ryzen 5 7600X3D.

#ryzen 5 9600x #ryzen 5 7600x3d
Источник: notebookcheck.net
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AMD готовится выпустить процессор Ryzen 5 7600X3D уже в ближайшее время
MLID: Ryzen 5 7600X3D появится в первой половине сентября по цене 249 долларов
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