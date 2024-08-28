Эпопея с новой складной моделью Samsung продолжается.

О подготовке новой складной модели смартфона Samsung ряд источников заговорил ещё несколько недель назад, сначала утверждая, что новинка появится в качестве более дешёвой версии со складным экраном с названием Galaxy Z Fold6 Fan Edition (FE), а спустя некоторое время сообщая уже о модели премиального сегмента Galaxy Z Fold6 Ultra, но в конечном итоге за предстоящей новинкой закрепилось название Galaxy Z Fold6 Slim, которое, как утверждает известный информатор Эван Бласс, тоже не соответствует действительности, говорится в публикации издания NotebookCheck.

Galaxy Z Fold6. Источник фото: Samsung

По словам информатора, новый складной смартфон Samsung будет выпущен под названием Galaxy Z Fold Special Edition и получит 8-дюймовый внутренний дисплей, а также 6.5-дюймовый внешний экран, что выше показателей стандартной модели, Galaxy Z Fold6, на 0.4 и 0.2 дюйма соответственно.

Кроме того, новинке приписывается наличие модуля камеры с другими характеристиками по сравнению с Galaxy Z Fold6, а также весьма малая толщина, составляющая всего 4.9 мм в открытом состоянии и 10.6 мм в закрытом.

Чуть ранее сообщалось, что новинка может быть выпущена ограниченным тиражом только в Китае и Южной Корее, но эти слухи могут относиться лишь к начальному этапу, так как ограничение поставок лишь двумя странами для премиальной модели явно лишено смысла.