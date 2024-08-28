Кроме того, новинка обладает высокой автономностью.

Бренд Redmi расширяет свой ассортимент новой моделью умных часов Watch 5 Active, имеющих широкие возможности, высокую автономность и сравнительно низкую цену, сообщает издание GSMArena.

Смарт-часы Redmi Watch 5 Active оснащаются 2-дюймовым сенсорным LCD-дисплеем с разрешением 320x385 точек и яркостью 500 нит, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 470 мА·ч, которая, как заявляет производитель, обеспечивает до 12 дней автономной работы при активном использовании и до 18 дней без необходимости подзарядки в случае умеренного использования.

Новинка имеет металлический корпус, изготовленный из цинкового сплава, и выдерживает погружение в воду на глубину до одного метра, имея сертификат IPX8. Умные часы могут быть подключены по Bluetooth 5.3 к любому устройству под управлением Android 6 и iOS или более современных версий с приложением Mi Fitness.

Кроме того, смарт-часы оснащаются технологией Clear+ для подавления шумов и лишних звуков, имеют более 140 встроенных спортивных режимов с автоматическим определением тренировок, а также выполняют стандартный круглосуточный мониторинг показателей здоровья, включая насыщение крови кислородом, отслеживание частоты сердечных ритмов и наблюдение за состоянием сна.

Источник фото: GSMArena

Помимо этого, устройство оснащается голосовым помощником Amazon Alexa и специальной клавиатурой, предназначенной для набора номера, а также предоставляет возможность быстро отвечать на сообщения и хранить до десяти избранных контактов. Новинка поставляется в чёрном (Midnight Black) и серебряном (Matte Silver) цветовых оформлениях.

Ценник умных часов Redmi Watch 5 Active в индийской рознице составляет 2 799 рупий (33 доллара, 3 000 рублей). Старт продаж намечен на 3 сентября.