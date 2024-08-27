Планшет будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти в сочетании с 1 ТБ встроенной памяти

Китайская компания Oppo работает над своим новым производительным планшетом Oppo Pad 3 Pro, который уже совсем скоро намерена представить в Китае — как сообщает информатор Digital Chat Station, новинка получит флагманский чипсет текущего поколения, говорится в материале сайта Gizmochina.

OnePlus Pad Pro. Источник фото: Gizmochina

По данным информатор, планшет Oppo Pad 3 Pro будет оснащён высокопроизводительным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 Accelerated Edition производства Qualcomm — данный чип обладает повышенными частотами CPU и GPU, что позволяет ему обеспечивать более высокое быстродействие.

Кроме того, устройству приписывается наличие весомого объёма оперативной памяти, достигающего 16 ГБ, и вместительного хранилища на 1 ТБ, что даст возможность использовать его как для профессиональных задач, так и для хранения видеофайлов.

Информатор отмечает, что долгожданное обновление ColorOS 15 не будет доступно для Oppo Pad 3 Pro на старте, а появится чуть позже — данная версия всё ещё находится на этапе тестирования.

Ранее стало известно, что внешне новинка весьма похожа на модель OnePlus Pad Pro и будет доступна в синем и золотом цветовых оформлениях. Ожидается, что совместно с Oppo Pad 3 Pro производитель предложит защитный чехол и стилус Oppo Pencil 2 Pro чёрного цвета, что позволит расширить возможности планшета.

Информатор добавил, что, помимо Oppo Pad 3 Pro, разогнанным чипом Snapdragon 8 Gen 3 Accelerated Edition может быть оснащён также OnePlus Ace 5.