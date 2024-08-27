Новинка может быть выпущена в двух вариантах.

Компания Xiaomi собирается выпустить свой первый смартфон, лишённый физических кнопок — об этом говорит издание Xiaomitime, журналисты которого нашли упоминания о предстоящей новинке в ряде баз данных, сообщает сайт Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina/Xiaomitime

Утверждается, что бескнопочный смартфон от Xiaomi с кодовым именем «Zhuque» будет представлять собой премиальную модель и дебютирует в двух версиях — вариант с модельным номером 2503FVPB1C, обнаруженный в базе данных IMEI, обзаведётся поддержкой спутниковой связи, в то время как модификация с модельным номером 25031VP29C данной возможности будет лишена.

Дополнительное подтверждение было найдено в коде HyperOS, где были обнаружены упоминания о модели, не имеющей физических кнопок. Кроме того, журналисты источника расшифровали модельные номера предстоящей новинки и пришли к выводу, что новая модель появится в марте следующего года.

Отмечается, что компания Xiaomi вынашивала планы по выпуску смартфона, не оснащённого физическими кнопками, ещё в 2018 году, но ограничилась лишь презентацией прототипа, а в серийное производство перспективная модель так и не пошла — вполне возможно, что при создании новинки специалисты производителя использовали свои наработки, полученные в ходе разработки данной модели.