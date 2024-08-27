По ряду параметров чипы схожи, но и отличия тоже имеются.

В связи с приближающимся анонсом новой линейки смартфонов iPhone 16 утечек относительно возможностей предстоящих новинок постоянно прибавляется — свежей информацией о характеристиках чипсетов, которыми будут оснащены новые модели Apple, делится информатор Fixed Focus Digital, сообщает издание NotebookCheck.

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Как стало известно ранее, смартфоны серии iPhone 16 получат чипы нового поколения, производящиеся по технологии N3E на заводах TSMC — чипсет Apple A18 будет предназначен для стандартных моделей iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а чипом A18 Pro оснастят смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

По данным информатора Fixed Focus Digital, конфигурация процессорных ядер чипсетов A18 и A18 Pro будет одинаковой — обе версии обзаведутся двумя производительными ядрами и четырьмя эффективными. Основное различие будет заключаться в спецификациях графического процессора — Pro-версию оснастят шестью ядрами GPU, а стандартный вариант получит всего пять ядер.

Также утверждается, что чипы нового поколения смогут достигать частоты 4.05 ГГц, что заметно выше возможностей A17 Pro с пиковой частотой 3.8 ГГц, хотя Apple рассчитывала достичь ещё более высоких показателей, составляющих 4.45 ГГц, но отказалась от своих планов в связи с определёнными рамками энергопотребления.

По словам информатора, чипсеты A18 и A18 Pro получат увеличенный объём кэша, что вполне логично, учитывая стремление Apple обеспечить эффективную работу функций ИИ-платформы Apple Intelligence. Также более ранние слухи приписывали наличие у предстоящих новинок значительного объёма оперативной памяти для этих же целей.

Конечно, данные утечки не подкреплены какой-либо официальной информацией, поэтому стоит чуть подождать, чтобы узнать характеристики моделей серии iPhone 16 непосредственно от Apple, тем более, что официальная презентация намечена на 9 сентября.