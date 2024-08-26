Производственный процесс налажен на базе НИЯУ МИФИ.

Российские специалисты из НИЯУ МИФИ запускают в серию перспективных плазменные двигатели собственной разработки, предназначенные для малых космических аппаратов, сообщает издание CNews, ссылаясь на информацию новостного агентства ТАСС.

Источник фото: Space-π

Сообщается, что выпуском плазменных двигателей для микро- и наноспутников займётся предприятие ООО СТАР, в роли учредителя которого выступает непосредственно сам НИЯУ МИФИ в лице его сотрудников. Сборка будет происходить на технологической базе университета.

Как отметили в НИЯУ МИФИ, в настоящее время перед предприятием стоит задача по производству плазменных двигателей для малых спутников, но в будущем планируется расширить выпуск и для космических аппаратов, обладающих большей массой и габаритами.

Специалисты университета подсчитали, что на сегодняшний день российские производители спутников нуждаются в двигателях подобного класса в количестве около 70 единиц в год.

К настоящему моменту среди достижений компании СТАР значится плазменная двигательная установка VERA, разработанная инженерами НИЯУ МИФИ, которой оснащены три спутника, уже запущенных на околоземную орбиту. Как заявляют в компании, данная разработка имеет лучшие показатели среди продуктов подобного класса, произведённых в РФ, относительно безопасности эксплуатации, энергоэффективности и массогабаритных параметров.

Малые космические аппараты используются российскими специалистами для широкого круга задач, включая зондирование Земли, поддержку связи с удалённым оборудованием, в том числе обеспечивающим безопасное прохождение и снабжение необходимой информацией судов, двигающихся по Севморпути, и сбор целого ряда данных.

Оснащение космических аппаратов перспективными плазменными двигателями российской разработки поможет им более эффективно решать задачи, удерживая необходимое положение на околоземной орбите, а также сократить время, необходимое для утилизации отработавших своё спутников, придав им дополнительный импульс для более быстрого входа в плотные слои атмосферы Земли для последующего сгорания, что избавляет орбиту от космического мусора.

Помимо этого, плазменные двигатели обеспечат более эффективное управление космическими аппаратами, входящими в состав многоспутниковых группировок.