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Игровой монитор HKC Falcon II G25H3 с 24.5-дюймовой FHD-панелью IPS и частотой 300 Гц оценён в $154
Новинка имеет широкие игровые возможности.

Компания HKC расширяет ассортимент своих игровых мониторов, выпустив новую модель, получившую название Falcon II G25H3 и широкий набор возможностей, говорится в материале сайта Gizmochina.

Геймерский монитор HKC Falcon II G25H3 снабжается 24.5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1080p (1920x1080 точек), высокой частотой обновления 300 Гц и малым временем отклика 1 мс, что обеспечивает плавное изображение в процессе жарких игровых баталий.

Игровая направленность новинки выражается в поддержке технологии FreeSync, обеспечивающей динамическую частоту обновления изображения и устраняющую разрывы картинки, и ряда игровых функций, а также предустановленных режимов, оптимизированных для игр различных жанров и позволяющих улучшить качество игрового процесса.

Кроме того, монитор имеет поддержку HDR 400, имеет охват 95 и 125 % цветовых пространств DCI-P3 и sRGB, а также высокую точность цветопередачи Delta E<2, что позволяет использовать новинку не только в играх, но и для создания контента.

Источник фото: Gizmochina

Устройство имеет широкие углы обзора, составляющие 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, статический коэффициент контрастности 1000:1, а также яркость 350 и 400 нит в режиме SDR и HDR соответственно. Помимо этого, монитор оснащён фирменной технологией DIC (Dynamic Image Clarity), уменьшающей размытие изображения.

Новинка снабжается эргономичной подставкой с шестиугольным основанием, позволяющей регулировать положение монитора в пространстве для повышения удобства, а также имеет крепления VESA 75x75 мм для монтажа на стену.

Для подключения монитора к различным устройствам предусмотрен один порт DisplayPort 1.4, два разъёма HDMI 2.0 и аудиовыход.

Стоимость игрового монитора HKC Falcon II G25H3 весьма демократична и в китайской рознице составляет всего 1099 юаней (154 доллара).

#hkc falcon ii g25h3
Источник: gizmochina.com
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