Данное нововведение уже опробовано в Windows 11.

Несмотря на завершение официальной поддержки Windows 10 в октябре следующего года, компания Microsoft продолжает добавлять новые функции для данной версии ОС, но очередное нововведение вряд ли обрадует пользователей — как сообщает издание Neowin, софтверный гигант внедрит навязчивую рекламу в меню «Пуск».

Источник фото: PC World/Microsoft

Ранее компания Microsoft добавила в Windows 11 так называемый «Диспетчер учётных записей», который демонстрируется на экране пользователя после нажатия на изображение профиля в меню «Пуск».

Отмечается, что несмотря на декларируемую пользу, данное нововведение имеет достаточно странный механизм действия — вместо того, чтобы дать пользователю непосредственный доступ к необходимым кнопкам, предназначенным для выхода из системы, блокировки устройства или переключения профилей, данная функция отображает навязчивую рекламу Microsoft 365, в то время как функциональные кнопки скрыты за подменю из трёх точек, которое демонстрируется даже на мониторах с большой диагональю.

Сообщается, что теперь «Диспетчер учётных записей» перекочует из Windows 11 в Windows 10 — данное изменение было замечено в свежих предварительных сборках Windows 10 в каналах Beta и Release Preview. В настоящий момент оно отключено по умолчанию, но в будущем, судя по всему, появится в стабильной версии Windows 10, что может доставить неудобства целому ряду пользователей, которые будут вынуждены искать обходные пути, чтобы избавиться от нововведения.