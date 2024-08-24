Данное оборудование произведено во Франции и Великобритании.

Несмотря на возросшее санкционное давление на Россию со стороны стран Запада, Минпромторгу удалось закупить в Европе две автоматических установки, предназначенных для поверхностного монтажа компонентов на печатные платы, что следует из данных, опубликованных на портале госзакупок, говорится в материале сайта CNews.

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Согласно обнародованной информации, оборудование для поверхностного монтажа, которое закупает Минпромторг РФ, производится компанией Europlacer – в техзадании тендера указано, что всего поставляется две новые установки, произведённые во Франции и Великобритании, мощность которых достигает 24 и 50 тысяч компонентов в час соответственно.

Конечный срок поставок датируется ноябрём текущего года. Установки будут поставлены московскому НПП «Гамма», которое разрабатывает системы защиты информации, а также выполняет заказы по поверхностному монтажу компонентов на печатные платы от сторонних заказчиков, занимающихся выпуском микроэлектроники и разнообразной техники.

Как отмечают эксперты, российские компании и организации предпочитают закупать оборудование в Китае, а не в Европе, что связано с санкционными ограничениями со стороны Запада, затрудняющими расчёты с европейскими производителями, в то время как с КНР дела вести намного проще. Кроме того, установки и комплектующие, произведённые в Китае, имеют меньшую стоимость по сравнению с европейской продукцией.

Закупка Минпромторгом оборудования для НПП «Гамма» означает, что предприятие расширяет свои производственные мощности, судя по всему, для удовлетворения возросшего спроса.