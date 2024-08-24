Соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение в Госдуму в ближайшие недели.

В России продолжается процесс перехода с иностранного программного обеспечения на отечественные аналоги, но не все российские компании спешат переходить на отечественный софт, поэтому в Правительстве РФ, судя по всему, решили подтолкнуть сомневающихся к этому шагу — как сообщает издание CNews, ссылаясь на РБК, специалисты Минцифры совместно со своими коллегами из Минфина разрабатывают законопроект, который предполагает взимание платы с отечественных компаний, продолжающих пользоваться зарубежным ПО взамен российского.

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Документ, о котором рассказал лично глава Минцифры РФ Максут Шадаев, практически готов и будет внесён на рассмотрение в Госдуму в течение ближайших нескольких недель. Как отметили в ведомстве, данное нововведение не должно затронуть компании малого и среднего бизнеса, а коснётся лишь крупных предприятий, добавив, что больше подробностей станет известно при внесении законопроекта на рассмотрение.

К настоящему времени известны лишь общие планы по сбору платы за пользование иностранным софтом отечественными компаниями, представляющими крупный бизнес, в то время как подробности держатся в секрете — в частности, пока непонятно, будет ли данное нововведение касаться ПО, не имеющего отечественных аналогов, насколько велика будет сумма отчислений, а также какая из структур будет следить за выполнением данного процесса.

Отмечается, что в РФ некоторое время назад запущен процесс отказа от зарубежного софта в пользу отечественного, но в настоящее время он касается лишь государственных структур и организаций с госучастием, в то время как частный бизнес может использовать любое легальное ПО.

Идеи взимания платы за использование зарубежного ПО высказывались и ранее, а полученные деньги предполагалось направить на поддержку отечественных разработчиков, что в ближайшем будущем и может быть реализовано на практике.