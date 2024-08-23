Новинка может дебютировать в ближайшее время.

Компания Honor готовится представить свою новую доступную модель смартфона, получившую название Honor 200 Smart — предстоящая новинка была обнаружена на немецкой версии сайта производителя и в одном из немецких магазинов, раскрыв свои характеристики и стоимость, говорится в публикации издания GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Honor 200 Smart оснащается 4-нм чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, LCD-панелью с диагональю 6.8 дюйма, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 4 ГБ оперативной и 256 постоянной памяти.

На тыльной стороне устройства располагается 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8, дополненная датчиком глубины, а на фронтальной стороне в круглом вырезе экрана имеется 5-Мп камера, предназначенная для видеозвонков и селфи.

Питанием новинку снабжает аккумуляторная батарея ёмкостью 5200 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 35 Вт при помощи кабеля USB Type-C. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 14 с надстройкой в виде MagicOS 8.0.

Кроме того, новая модель имеет сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани, 3.5-мм аудиоразъём, стереодинамики и чип NFC, а также поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Новинка будет выпускаться в чёрном и зелёном цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Honor 200 Smart в европейской рознице составляет 200 евро (20 500 рублей). Ожидается, что новая модель дебютирует в ближайшие дни или недели.