Компания могла учесть пожелания клиентов.

По мере приближения даты официального анонса складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 Slim в сети Интернет появляется больше подробностей, проливающих свет на характеристики предстоящей новинки — сегодня издание GalaxyClub опубликовало некоторые данные о спецификациях камер устройства, говорится в материале сайта Neowin.

Источник фото: Neowin

Как утверждает издание, смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 Slim получит улучшенную подэкранную камеру — если у модели предшествующего поколения камера под дисплеем имеет разрешение 4 Мп, то новинка обзаведётся 5-Мп сенсором, что позволит несколько сгладить критику пользователей, жаловавшихся на недостаточное качество изображений.

Кроме того, новинке приписывается наличие 12-Мп сверхширокоугольного объектива и 10-Мп фронтальной камеры.

Более ранние слухи утверждают, что Galaxy Z Fold6 Slim получит большой 8-дюймовый внутренний дисплей, 6.5-дюймовый внешний экран, а также заднюю панель, при производстве которой будет использован титан вместо обычной нержавеющей стали. При этом новинка может быть толще конкурирующих моделей — её толщина может составить 11-11.5 мм.

Ожидается, что новая модель будет представлена в конце сентября и может появиться в продаже лишь в некоторых регионах.