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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 получит Adreno 830 GPU с увеличенной частотой и производительностью
Графический процессор нового поколения будет значительно быстрее предшественника.

Официальная презентация флагманского чипсета нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 состоится только осенью, но в сети Интернет продолжают появляться данные, проливающие свет на характеристики нового чипа — сегодня информатор Ice Universe рассказал о частотных показателях GPU новейшего чипсета, говорится в материале сайта Gizmochina.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Как утверждает информатор, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащён графическим процессором Adreno 830, который в настоящее время проходит тесты, достигая тактовой частоты, составляющей 1250 МГц.

Это значительно больше показателей Adreno 750, которым снабжается чип предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen 3, частоты которого составляют 900 или 1000 МГц для стандартной версии или варианта «for Galaxy» и «Leading Version» соответственно.

Информатор отмечает, что данные частотные характеристики Adreno 830 могут быть не окончательными, так как тесты проходят с использованием инженерного образца.

Повышенные частоты, судя по всему, позволяют графическому процессору Adreno 830 значительно превосходить своего предшественника, Adreno 750, набирая в бенчмарке AnTuTu, как гласит утечка, почти в полтора раза больше баллов.

Ранее стало известно, что чипсет Snapdragon 8 Gen 4 будет производиться по 3-нм технологическому процессу и сможет превысить уровень в 4 ГГц для процессорных ядер нового поколения, чего в настоящий момент не могут добиться конкурирующие продукты. Также новинка будет поддерживать высокоскоростную память LPDDR5X в двухканальном режиме и получит процессор обработки изображений Qualcomm Spectra ISP 8-й серии.

Кроме того, чипу нового поколения приписывается поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G и сверхширокополосной связи (UWB), а также наличие подсистемы Low-Power AI (LPAI) с выделенным DSP и ИИ-ускорителем, что позволит выполнять ИИ-задачи без значительного влияния на автономность батареи.

Ожидается, что официальный анонс чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 состоится в октябре текущего года.

#qualcomm snapdragon 8 gen 4
Источник: gizmochina.com
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