ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP получил 27-дюймовую панель и широкий набор портов.

Компания ASUS продолжает представлять свои игровые мониторы на мировом рынке, выпустив новую модель с высокими характеристиками для самых требовательных геймеров, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/ASUS

Игровой монитор ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP оснащается 27-дюймовой WOLED-панелью производства LG Display с разрешением 1440p (2560x1440 точек) и впечатляющей частотой обновления 480 Гц. Кроме того, новинка обеспечивает низкое время отклика GtG, составляющее всего 0.03 мс, и широкие углы обзора, достигающие 178 градусов по горизонтали и вертикали.

Для устранения разрывов экрана монитор имеет поддержку адаптивной технологии синхронизации NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, а для снижения нагрузки на глаза предлагает встроенный фильтр синего цвета и подсветку без мерцания.

Помимо этого, устройство характеризуется охватом 99 и 135 % цветовых пространств DCI-P3 и sRGB, пиковой яркостью 1300 нит в режиме HDR, высокой точностью цветопередачи Delta E<2, а также имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black.

Новинка имеет широкий набор портов для подключения устройств, включая один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, аудиоразъём и два USB 3.2 Gen 1 Type-A. Кроме того, устройство снабжается целым рядом функций с использованием технологий искусственного интеллекта для улучшения игрового процесса.

Производитель позиционирует ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP в качестве первого в мире игрового монитора OLED с разрешением 1440p и частотой обновления 480 Гц. Стоимость новинки в США и Европе составит 999 долларов и 1099 евро соответственно, а поставки стартуют с 11 сентября текущего года.