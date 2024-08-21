Новинка имеет 6.67-дюймовый экран и до 4 ГБ ОЗУ.

Китайская компания Tecno без лишнего шума выпускает свой новый доступный смартфон Tecno Spark Go 1 с неплохими характеристиками, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Tecno Spark Go 1 оснащается восьмиядерным чипсетом начального уровня Unisoc T615, 3/4 Гб оперативной памяти совместно с дополнительными 4 ГБ виртуальной, хранилищем объёмом 64/128 ГБ и LCD-дисплеем, выполненным по технологии IPS, с диагональю 6.67 дюйма, разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и специальной областью, называемой Dynamic Port, отображающей уведомления и техническую информацию, схожей по функциям с Dynamic Island от Apple.

Новинка имеет плоскую рамку и практически круглый модуль камеры, расположенный на задней панели и представленный 13-Мп основным датчиком. На фронтальной стороне устройства располагается 8-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Питанием новинку обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающая зарядку мощностью 15 Вт через разъём USB Type-C. Как утверждает производитель, смартфон можно использовать мокрыми руками. Новинка защищена от пыли и брызг по стандарту IP54 и имеет сканер отпечатков пальцев, совмещённый с кнопкой питания. Новая модель представлена в белом (Glittery White) и чёрном (Startrail Black) цветах.

Информацией о стоимости и доступности смартфона Tecno Spark Go 1 производитель в настоящее время не делится, но, судя по характеристикам, новинка принадлежит к бюджетному сегменту.