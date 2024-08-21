Новинка получила 6.5-дюймовый экран, привлекательный дизайн и ёмкую батарею.

Компания Motorola официально презентует свой новый смартфон Moto G45 5G, который получил привлекательный дизайн и неплохие характеристики по доступной цене, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Motorola Moto G45 5G снабжается чипсетом Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, IPS-панелью, защищённой стеклом Corning Gorilla Glass 3, с диагональю 6.5 дюйма, разрешением HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем объёмом 128 ГБ.

На тыльной стороне устройства располагается 50-МП основная камера, дополненная 2-Мп макродатчиком, а на фронтальной стороне размещена 16-Мп камера, предназначенная для видеозвонков и селфи. Устройство оснащается ёмким аккумулятором на 5000 мА·ч, поддерживающим быструю 18-Вт зарядку.

Для отделки новинки производитель использует «веганскую кожу», что придаёт смартфону презентабельный вид. Новая модель выпускается в следующих цветовых оформлениях — зелёном (Brilliant Green), голубом (Brilliant Blue) и красном (Viva Magenta).

Смартфон имеет встроенный датчик отпечатков пальцев, расположенный сбоку, 3.5-мм аудиоразъём, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и слот для карт памяти microSD. Новинка защищена от пыли и брызг по стандарту IP52. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 14 и оболочкой My UX.

Стоимость смартфона Motorola Moto G45 5G в индийской рознице составляет 10 999 рупий ($130, 12 000 рублей) за версию с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 128 ГБ, а вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит 12 999 рупий ($155, 14 000 рублей).