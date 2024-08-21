Судя по всему, компания учла пожелания своих клиентов.

Компания AMD расширяет список процессоров, для которых доступно обновление микрокода, устраняющее уязвимость, известную как Sinkclose — несколько дней назад производитель сообщил о том, что апдейт выйдет также для десктопных моделей серии Ryzen 3000 (Matisse), а сегодня выполнил своё обещание, говорится в материале сайта TechSpot.

Источник фото: ExtremeTech

Уязвимость Sinkclose, которая была обнаружена специалистами IOActive, затрагивает целый ряд процессоров AMD, выпущенных начиная с 2006 года. Производитель признал наличие проблемы, обозначив данную уязвимость как CVE-2023-31315, но изначально предполагал выпустить исправление лишь для новых моделей CPU, после чего последовала негативная реакция от пользователей, что, судя по всему послужило расширению списка процессоров, для которых выйдет обновлению микрокода, закрывающее данную «дыру».

Владельцам настольных процессоров линейки Ryzen 3000 следует искать обновление микрокода ComboAM4PI 1.0.0ba, распространяемое производителями материнских плат через новые версии прошивок.

Источник фото: TechSpot

Компания AMD признаёт, что CVE-2023-31315 представляет собой уязвимость высокой степени опасности, позволяя злоумышленникам выполнять произвольный код в среде SMM (System Management Mode). Отмечается, что хакер, используя данную уязвимость, имеет возможность заразить прошивку для выполнения произвольного кода в SMM в процессе загрузки, что потенциально делает данную атаку весьма опасной и трудной для обнаружения, а также последующего противодействия.