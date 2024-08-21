Кроме того, новая модель получила целый ряд ИИ-функций.

К ударопрочному смартфону Oppo F27 Pro+, представленному в июне текущего года, сегодня присоединяется новая модель линейки, Oppo F27 5G, которая обладает более скромными характеристиками и меньшей ценой, говорится в материале сайта GSMArena.

Смартфон Oppo F27 5G снабжается плоским OLED-дисплеем с диагональю 6.67 дюйма, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, а также способностью отвечать на касания мокрых пальцев.

Производитель и модель чипсета, которым оснащена новинка, не называются, но ранее источники сообщали о наличии у новинки чипа начального уровня MediaTek Dimensity 6300. Кроме того, устройство оснащается 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Интересной особенностью смартфона является наличие кольцевой подсветки, обрамляющей модуль камеры на задней стороне, представленный 50-Мп основным сенсором и 2-Мп датчиком глубины, а также светодиодной вспышкой. На фронтальной стороне имеется 32-Мп селфи-камера, расположенная в круглом вырезе экрана.

Помимо этого, новинка имеет металлический каркас и закалённое стекло от неизвестного производителя, а также защиту от пыли и брызг по стандарту IP64. Работает устройство под управлением Android 14 с оболочкой ColorOS.

Питает смартфон аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт, способной восполнять заряд аккумулятора до 100 % за 71 минуту, а за 10 минут заряжать батарею настолько, чтобы хватило на 5 часов воспроизведения видео.

Источник фото: GSMArena

Новинка имеет широкий набор функций с поддержкой технологий искусственного интеллекта, включая AI Studio для редактирования изображений, AI Eraser 2.0, позволяющую удалять нежелательные объекты с фотографий, AI Recording Summary для транскрипции голосовых записей, AI Speak, дающую возможность преобразовывать текст в речь, а также ряд других.

Кроме того, новинка имеет функцию BeaconLink, которая позволяет устанавливать локальную связь при помощи соединения Bluetooth на расстоянии до 200 метров.

Устройство весит 187 г, а его толщина для версий в зелёном (Emerald Green) или оранжевом (Amber Orange) цветовом оформлении составляет 7.69 или 7.76 мм соответственно.

Стоимость смартфона Oppo F27 5G в Индии составляет 23 000 рупий (275 долларов, 25 000 рублей) за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а версия с конфигурацией 8+256 ГБ стоит 25 000 рупий (298 долларов, 27 000 рублей).